12 فيلماً تونسياً في «أيام قرطاج»

المصدر: تونس - رويترز

قالت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية إن 12 فيلماً تونسياً ستتنافس على جوائز المسابقات المختلفة بدورة هذا العام.

ومنها ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة «نورا تحلم» للمخرجة هند بو جمعة، و«بيك نعيش» لمهدي برصاوي، و«قيرة» للفاضل الجزيري، أما الأفلام الروائية القصيرة فهي «قصة حقيقية» لأمين لخنش، و«ميثاق» لصبري بو زيد و«هروب» ليؤاب الدشراوي و«سراب» لفاتن الجزيري. وفي الأفلام الوثائقية «الغياب» لفاطمة الرياحي و«على العارضة» لسامي التليلي و«تلفزيون فتح الله» لوداد الزغلامي. وفي «الوثائقيات القصيرة» فيلما «أهل الكهف» لفخري الغزال و«من طين» ليونس بن سليمان.

وتحمل الدورة، التي تقام من 26 أكتوبر إلى 2 نوفمبر اسم نجيب عياد، مدير المهرجان الذي توفي أغسطس الماضي.