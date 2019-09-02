أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة تختتم «صيفنا فن»

المصدر: الفجيرة - البيان

أقامت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة حفل اختتام الدورة الثانية من البرنامج الصيفي «صيفنا فن»، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مقر الأكاديمية.

وبدأ الحفل بكلمة لمدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة علي عبيد الحفيتي، الذي أوضح أن البرنامج شهد مشاركة ما يربو على 800 طالب وطالبة بمختلف الفئات العمرية، على مدار أكثر من شهرين، وتضمن ورشاً للفنون البصرية في الرسم والخط العربي والتصوير الفوتوغرافي والموسيقى والعزف على الآلات الموسيقية، إضافة إلى التدريب على الغناء. ورفع الحفيتي أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو ولي عهد الفجيرة، لتوجيهاته الكريمة ودعمه المستمر لأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.