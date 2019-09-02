تمديد باقة الإقامة واللعب المجاني للأطفال في جزيرة ياس

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جزيرة ياس استمرار وتمديد عرض باقة الإقامة واللعب المجاني للأطفال حتى 30 سبتمبر الجاري، حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بعطلة رائعة في الجزيرة، والاستفادة من الباقة، التي تتضمن الإقامة والدخول المجاني إلى مدن الجزيرة الترفيهية لكل طفل دون سن 12 عاماً، يرافق شخصاً بالغاً عند حجزه للإقامة في أحد فنادق الجزيرة أو الفنادق المشاركة في أبوظبي لمدة ليلة واحدة أو أكثر.

وتعد جزيرة ياس وجهة مثالية لقضاء آخر أيام فصل الصيف، إذ تحتضن مدينتين ترفيهيتين داخليتين وحديقة ألعاب مائية فريدة، إضافة إلى أكبر وجهة تسوّق في أبوظبي المتمثلة في «ياس مول»، و7 فنادق فاخرة، والعديد من المطاعم والمقاهي، إضافةً لمعالم ثقافية بارزة، مثل قصر الوطن، وهو جزء من مجمّع القصر الرئاسي، ومتحف اللوفر أبوظبي.