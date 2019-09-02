«روبو شورتس».. جهاز يزيد القدرة على الركض

المصدر: بوسطن - رويترز

طوّر مهندسون في معهد ويس للهندسة الحيوية في جامعة هارفارد ولأول مرة سراويل قصيرة ذكية تزيد قدرة مرتديها على المشي والركض.

وقد تساعد هذه الحُلة الآلية خفيفة الوزن كبار السن أو المصابين بعجز على المشي كما يمكنها تعزيز أداء الرياضيين.

ويحدد الجهاز، الذي يسمى «روبو شورتس»، طريقة سير مرتديه، ويُعّدل نفسه طبقاً لها بما يجعل المشي والركض أكثر كفاءة فيما يتعلق باستخدام الطاقة.

وتُرتدى السراويل الذكية كالسراويل القصيرة العادية، غير أن بها حساسات يمكن من خلالها معرفة ما إذا كان الشخص يركض أو يمشي من خلال اكتشاف التغيرات في وضع الساق والجذع، ثم تستجيب طبقاً لذلك وتساعد على جعل الحركة أيسر.