«الأعلى للإعلام» في مصر ينعى مصطفى اللباد

المصدر: القاهرة - البيان

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة الكاتب مكرم محمد أحمد، رحيل الكاتب مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية بالقاهرة، رئيس تحرير مجلة شرق نامه للشؤون الإيرانية والتركية وآسيا الوسطى، مصطفى اللباد عن عمر ناهز الـ54 عاماً.

وقال المجلس إن الوسط الأكاديمي والإعلامي في مصر والمنطقة العربية فقدوا مفكراً وأكاديمياً من طراز خاص، كان صاحب رؤية مهمة وأسلوب خاص ساهم في إثراء الدراسات المتعلقة بتخصصه ومنحها عمقاً وبعداً جديداً يحسب له، وسيظل منارة لمن سيرتادون هذا المجال من بعده. وقد ساد حزن عميق الأوساط الفكرية والأدبية في القاهرة بالرحيل المبكر للكاتب، بينما نعاه كثير من الأدباء والشعراء ورجال السياسة المصريين.