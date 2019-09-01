"محمد" في قائمة أكثر الأسماء شعبية في بريطانيا

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر مركز الإحصاء البريطاني قائمته السنوية لأسماء الأطفال الأكثر شيوعا وتداولا في بريطانيا للعام 2018، والتي شملت قائمة بأسماء المواليد الذكور وأخرى بأسماء المواليد الإناث.

شهدت القائمة وجود اسم "محمد" في قائمة أكثر 10 أسماء شيوعا وتداولا لدى المواليد الذكور للعام المنصرم، كما وظهر أيضا في المرتبة 71 حيث كتب بطريقة أخرى.

وجاء اسم أوليفير بالمرتبة الأولى كأكثر الأسماء شيوعا حيث سمي 5390 مولودا جديدا بهذا الاسم وفي المرتبة الثانية حل اسم جورج، وثالثا حل هاري.

وشهدت القائمة تراجعا في بعض الأسماء التي يحملها أفراد العلة المالكة البريطانية مثل ويليام وكاثرين وميغان بالإضافة لتشارلز وإليزابيث بحسب صحيفة سبق.