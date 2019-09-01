توسيع متحف تمثال الحرية في نيويورك

المصدر: نيويورك - د ب أ

تتوق أعداد كبيرة من السياح للدخول إلى قاعدة تمثال الحرية في الولايات المتحدة والمتحف الخاص به، ولكنهم -في الأغلب- لا يستطيعون القيام بذلك بسبب ضيق المساحة. بيد أنه يمكنهم حالياً التنفس بسهولة أكثر وفي مساحة أكبر، بعد أن تم افتتاح متحف تمثال الحرية الجديد فوق جزيرة ليبرتي.

وفي هذا الصدد، يقول جون بيلتزيكر، المشرف على تمثال الحرية التذكاري الوطني وجزيرة إليس «إن أصعب شيء بالنسبة لنا جميعاً نحن العاملين هنا في جزيرة ليبرتي، هو عدم إمكانية دخول كل شخص إلى التمثال».

يذكر أنه تمت كتابة القصيدة الشهيرة التي تحتفي بتمثال الحرية الشهير في ميناء نيويورك، على لوحة برونزية عام 1903، ووضعت على جدار داخل قاعدة التمثال التي تضم متحفاً صغيراً.