إعادة افتتاح متحف آثار طنطا

المصدر: القاهرة - د ب أ

افتتح وزير الآثار المصري خالد العناني أول من أمس، متحف آثار طنطا بمحافظة الغربية، بعد حوالي 19عاماً من إغلاقه، ضمن خطة وزارة الآثار لترميم وتطوير وإعادة فتح المتاحف المغلقة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد العناني أن متحف طنطا الأثري هو أقدم متحف إقليمي في مصر، حيث تم إنشاؤه عام 1913. وقالت نيفين نزار، معاون وزير الآثار لشؤون المتاحف، إن فكرة إنشاء متحف للآثار بطنطا من أقدم مشاريع إنشاء المتاحف الإقليمية بمصر. وقال المهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، إن أعمال تطوير المتحف بدأت في ديسمبر 2017، وشملت ترميم مبنى المتحف ومعالجته إنشائياً.

وقالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، إن مبنى المتحف يتكون من 5 طوابق، تعرض مجموعات أثرية يصل عددها إلى 2005 قطع أثرية، من بينها 1208 قطع من العملة. وأوضحت أن الآثار تغطي المرحلة منذ عصور ما قبل التاريخ، مروراً بالعصور القديمة، واليونانية الرومانية، والقبطية والإسلامية، وصولاً للعصر الحديث، لافتة إلى تخصيص الطابق الأول من المبنى للخدمات، والطابقين الثاني والثالث للمجموعات الأثرية، بينما الرابع للمحاضرات والمؤتمرات، أما الخامس فللمكاتب الإدارية للمتحف.