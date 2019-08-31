أحمد حلمي يكشف كواليس «خيال مآتة»

المصدر: دبي - البيان

كشف الممثل المصري أحمد حلمي عن كواليس تحضيراته لفيلمه الجديد «خيال مآتة» الذي يُعرض حالياً في جميع دور العرض، وأكد حلمي أن شخصية «يكن» التي قدمها بالفيلم من أصعب الشخصيات التي قدمها لأنه رجل مُسنّ.

وتحدث حلمي في لقاء تلفزيوني أنه يحب خوض التجارب الجديدة «ودائماً يكون هناك من الجديد في صندوق حتى يظهر للجمهور»، وعن سر تغيير صوته في شخصية الجد «يكن»، قال: «أثناء التحضير للفيلم كنت أجري بعض التجارب للأصوات والتحدث بطريقة معينة من أجل الوصول لصوت مناسب للشخصية وصلت لطبقات معينة من الصوت لشخصية «يكن»، وكنت كلما أقترب من الطريقة الأفضل أسعى لتحسينها حتى وصلت في النهاية إلى الصوت الذي شعرت بأنه الأنسب للشخصية».