«أسباب تدعو للفرح».. مجلة إلكترونية لإحياء الأمل

المصدر: دبي - فاتن صبح

السعادة، كما نعلم، ليست سهلة المنال، ويبدو أن أناساً كثيرين باتوا لا يعترفون بها ولا يختبرونها في قاموس حياتهم اليومية. إلا أن ديفيد بيرن، المنتج والممثل والمؤلف الموسيقي والناقد الأدبي تصدى لموجة السلبية بإنشاء مجلة إلكترونية انطلقت على شكل ملخص من الأخبار المتنوعة لتصبح مجلة إلكترونية بعنوان «أسباب تدعو للفرح» مصممة لتشكل «دواءً منعشاً للأوقات العصيبة».

وتنطلق المجلة من مبدأ أننا جميعاً معرضون لـ«سلبية مضخّمة» تحرّف بشراسة نظرتنا للأحداث الحاصلة حول العالم. ولطالما سمعنا أو نطقنا بشكوى قديمة مفادها: لماذا لا يقدمون لنا أية أخبار جيدة؟ وقد وظف بيرن طاقاته ومصادره الإبداعية في النقد للقيام بشيء ما حيال المسألة. ويقول بيرن: «إن جمع الأخبار الجيدة ليست تلك المقززة يعني الأشياء التي تذكرنا بأنه لا يزال هناك أشياء إيجابية تحصل، وأن الناس يحلّون مشكلهم وأن ذلك يحدث فارقاً!».

مشروع تحريري

ويصف فريق المجلة في الفيديو الافتتاحي بأن الموقع «مشروع تحريري، يشكل بجانب منه مجلة، وبجانب آخر جلسة علاجية، كما أنه برنامج عمل لعالم أفضل». كما أن قصص الأمل على الموقع لا تخجل من عرض المشاعر، بل إنها معززة بالوقائع وترمي لإظهار «حلول ذكية مثبتة وقابلة للماثلة حول أكثر مشكلات العالم الملحة».