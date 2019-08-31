«النهاية».. ماراثون يوسف الشريف لرمضان المقبل

المصدر: القاهرة - جنا حمّاد

استقر الفنان يوسف الشريف على خوض ماراثون رمضان المقبل، بمسلسل جديد يحمل عنوان «النهاية»، حيث تجري جلسات عمل مكثفة مع المخرج ياسر سامي والقائمين على شركة الإنتاج خلال الأيام المقبلة، للاستقرار على أسماء الممثلين المشاركين في العمل، والخطوط الرئيسة للأبطال، إضافة إلى أماكن التصوير وخلافه.

وبحسب مصادر في شركة الإنتاج، فإن المسلسل الذي تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق سيكون ضخماً من حيث مواقع التصوير والتجهيزات والملابس والديكورات، لذلك تم البدء مبكراً بالاستعداد للعمل، حيث تقرر أن ينطلق التصوير منتصف أكتوبر المقبل. مسلسل «النهاية»، يمثل عودة الشريف للدراما الرمضانية بعد غيابه عامين.