أبوظبي تعرّف بثقافة الإمارات في معرض موسكو الدولي للكتاب

المصدر: أبوظبي - البيان

تحل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ضيفاً على معرض موسكو الدولي للكتاب، المزمع إقامته خلال الفترة من 4 إلى 8 سبتمبر المقبل في العاصمة الروسية موسكو، وذلك من خلال برنامج ثقافي متنوع من إعداد مشروع «كلمة» للترجمة، ونادي كلمة للقراءة، ويتضمن عدداً من الندوات والفعاليات الثقافية.

فعاليات

يطلق مشروع «كلمة» للترجمة في اليوم الأول من المعرض النسخة الروسية من كتاب «كلمات القائد»، مختارات من أقوال الأب المؤسس، وهي مجموعة مختارة من أقوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تعكس الأسس التي اعتمد عليها في حكمه، والمبادئ والقيم التي شكلت رؤيته لبناء وتطوير الإمارات. وفي اليوم الثاني يحتفي «كلمة» بأهم مترجمين قدما أبرز الأعمال الروسية الخالدة إلى العربية، وهما الدكتور الراحل أبو بكر يوسف والدكتور سامي الدروبي، تقديراً للإرث الثقافي الذي خلفاه.

وفي اليوم الثالث من معرض موسكو الدولي للكتاب، سيتم عقد ندوة للحديث عن مشروع «كلمة» للترجمة وإصداراته بالروسية. أما اليوم الرابع، فيشهد عقد ندوة بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، لمناقشة الترجمات الصادرة عن «كلمة» في مجال الفضاء.

ثقافة نوعية

وفي هذا السياق، قال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تأتي مشاركة الدائرة في معرض موسكو الدولي للكتاب ضمن مساعينا لنشر الثقافة النوعية ودعم المعرفة عبر تعريف العالم بمشاريعنا الثقافية الرائدة، والتي تسلط الضوء على أهمية إحياء الترجمة باعتبارها جسراً للتبادل الحضاري بين الثقافات، وتعزيز الحوار ودعم صناعة الكتاب».

ترجمات

في اليوم الأخير من معرض موسكو الدولي للكتاب، يعلن مشروع «كلمة» للترجمة عن الأعمال الروسية التي ستتم ترجمتها إلى العربية خلال العام المقبل، علاوة على ذلك، ستكون هناك مشاركة لصالون الأدب الروسي بدعم من نادي «كلمة» للقراءة طوال أيام المعرض.