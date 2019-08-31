فوز مركز واسط في الشارقة و5 مشروعات من العالم بـ«جائزة الآغا خان للعمارة» 2019

المصدر: دبي - البيان

أُعلن، أول من أمس، في العاصمة التتارية قازان عن الفائزين بـ«جائزة الآغا خان للعمارة» لدورة العام 2019، على أن يقام الاحتفال بتوزيع الجائزة لاحقاً.

وقد أسفرت النتائج عن فوز 6 مشروعات بالجائزة المقدرة بمليون دولار، يبرز من بينها مركز واسط للأراضي الرطبة في الشارقة، الذي يسهم في تحويل الأراضي القاحلة إلى أراضٍ رطبة، ويعمل محفزاً للتنوع البيولوجي والتعليم البيئي.

أما المشاريع الخمسة الأخرى فهي: *مشروع إحياء مدينة المحرّق بمملكة البحرين، والذي يسلط الضوء على تاريخ صيد اللؤلؤ في موقع التراث العالمي، وبُدء به ضمن سلسلة من مشاريع الترميم وإعادة الاستخدام.* مشروع أركاديا التعليمي، جنوب كنارشور ببنغلاديش، وهو عبارة عن هيكل لوحدات برمائية، تضم مدرسة تحضيرية، ومكاناً لسكن الطلاب، ودار حضانة ومركزاً للتدريب المهني. * المتحف الفلسطيني في بيرزيت: يتوِّج المتحف تلة مدرجات تطل على البحر الأبيض المتوسط، وهو حاصل على شهادة «الريادة الذهبية» في الطاقة والتصميم البيئي.* برنامج تنمية الأماكن العامة في جمهورية تتارستان الذي قام حتى الآن بتحسين 328 مكاناً عاماً في جميع أنحاء تتارستان. * مبنى محاضرات جامعة عليون ديوب في بامبي بالسنغال،عبارة عن مظلة سقف مزدوجة تؤمن الحماية من أشعة الشمس وتسمح بدخول الهواء.