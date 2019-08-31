الشارقة تبحث مستقبل المكتبات وتقنيات المعرفة عالمياً

المصدر: الشارقة - البيان

شاركت مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، في الدورة 85 من المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات «إفلا»، الذي عقد أخيراً، في العاصمة اليونانية أثينا.

تأتي مشاركة المكتبات بهدف التعريف بالمنجز الثقافي والحضاري لإمارة الشارقة والجهود التي قادتها لتحمل لقب عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019، إلى جانب التعرّف إلى أحدث المستجدات المهنية في قطاع المكتبات على المستوى العالمي، وفتح آفاق التعاون والعمل المشترك مع كبرى المكتبات العالمية، لتبادل المصادر والخبرات والتجارب.

وحضر وفد مكتبات الشارقة العامة، والمكون من إيمان بوشليبي وأحمد المشتغل وفداء العابد وبسمة المشوح، اجتماع المكتبات العربية، إلى جانب عدد من الجلسات الحوارية التي ناقشت أحدث التقنيات والخدمات التي تقدمها المكتبات العامة، وممارسات الوصول الحر، وأتمتة ورقمنة المصادر والخدمات التي تفيد الأفراد والمجتمع.

كما التقى الوفد خلال المؤتمر بنخبة من المكتبيين من مختلف دول العالم مثل سنغافورة والبوسنة والهرسك واليونان، وتعرفوا إلى تجارب مكتباتهم، وبحثوا معهم سبل التعاون وتبادل المعارف والخبرات، لتعزيز الشبكات المهنية وتطوير الخطط المستقبلية.