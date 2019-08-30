قصة موطن الديناصورات

المصدر: البيان الالكتروني

عثر طالب وأمه في نهاية يوليو الماضي بمدينة خهيوان جنوبي الصين على بيضة ديناصور قرب احدى الجسور.

وبعد أعمال التنقيب التي قام بها موظفو متحف الديناصورات بمدينة خهيوان، تم حفر ما مجموعه 11 أحفوراً لبيض الديناصورات التي يعود تاريخها إلى 66 مليون عام.

ويعد العثور على بيض الديناصورات ليس أمرا نادرا في مدينة خهيوان التي تُسمى "مستودع" بيض الديناصور، حيث جمع متحف الديناصورات بخهيوان 10008 بيضة ديناصور مكتشفة محلياً إلى حد نهاية عام 2004، مما ادخله موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، كما جعل مدينة خهيوان تحصل على لقب "موطن الديناصورات في الصين" وفقاً لصحيفة الشغب الصينية.

ووصل عدد بيض الديناصورات في المتحف إلى أكثر من 18000 في نهاية عام 2018، وهو أكثر مما تملكه جميع متاحف العالم الأخرى.

ويقدر بعض الخبراء ان هناك عددا هائلا من بيض الديناصورات لا تزال مدفونة تحت الأرض في خهيوان، حيث قد تكون الكمية مئات أو آلاف المرات أكثر مما هو موجود في متحف الديناصورات في المدينة.

وكشف عدد من السكان في خهيوان أيضا عن تجربة حفر عدد كبير من أحافير بيض الديناصورات في منازلهم قبل تأسيس المدينة، لكنهم كانوا يعتقدون انها أحجار عادية وقاموا بردمها كأساس المنازل نظرا لنقصهم المعارف المتعلقة.