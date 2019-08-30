لفتة إنسانية رائعة من مواطن سعودي تجاه عاملته المنزلية

المصدر: البيان الإلكتروني

بادر مواطن سعودي بزيارة عاملته المنزلية وشاركها فرحتها، بحضوره مراسم حفل زفاف ابنتها بمدينة "بوقور" في إندونيسيا.

وأوضح أحمد الغامدي أنه لم يتردد في مشاركة عاملته الإندونيسية فرحتها بحضور حفل زفاف ابنتها، وذلك تقديراً لأخلاقها وإتقانها للعمل وحسن تعاملها معهم، حيث كانت تساعد عائلته وتقدم الخدمات لهم خلال زيارتهم لإندونيسيا.

وأضاف الغامدي وفقاً لـ"العربية نت"، أنه يحرص على السفر لإندونيسيا كثيراً، حيث إن هذه هي الزيارة الثانية عشرة له للبلد الآسيوي الذي وصف شعبه بأنه من أكثر الشعوب تسامحاً ووداً في العالم.

وحول مراسم الزواج في إندونيسيا، أشار إلى أنها تتسم بالبساطة في كافة التفاصيل، إذ لا يتسع موقع الزفاف لأكثر من 50 شخصا، ويستمر حتى الساعة 8 مساءً فقط.