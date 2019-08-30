ملتقى الفجيرة للمرأة يحتفي بإنجازات المواطنات

المصدر: الفجيرة ـ البيان

نظمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الفجيرة مساء أول من أمس، ملتقى الفجيرة الأول للمرأة الإماراتية تحت شعار «المرأة رمز التسامح»، وذلك في مقر غرفة الفجيرة، بحضور الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وخالد الظنحاني، رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة بالفجيرة.

شارك في الملتقى نخبة من النساء اللائي تركن بصمة متفردة وشكلن إضافة نوعية لمسيرة التطور والإبداع والإنجاز في الدولة، في شتى المجالات وعلى الصعد كافة، حيث بدأت فعاليات الملتقى بعرض فيلم قصير عن مكانة المرأة الإماراتية ودورها التنموي.

مناسبة عظيمة

وافتتح الملتقى مدير الإعلام والاتصال في الجمعية، سليمة المزروعي، التي أكدت أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة عظيمة للاحتفاء بالمرأة وقدراتها وإنجازاتها وإثبات مكانتها، وإبراز الدعم اللامحدود الذي تلقاه من القيادة، ثم ألقت سلمى الحفيتي، مدير الملتقى، كلمة الجمعية فقالت: «اليوم نحتفي بالمرأة التي تتفرد عن نظيراتها بانتمائها لوطن السعادة، حيث أثبتت كفاءتها في كل ما تولت من مهام، وأكدت حضورها القوي في خدمته».

شمل الملتقى 3 جلسات، الأولى «المرأة الإماراتية بين صناعة الذات وخدمة الإنسانية»، تحدث فيها كل من التربوية مريم مخلوف، مدير مدرسة الإتقان للتعليم الأساسي والثانوي، وحصة الغرير، الرئيس التنفيذي لإدارة الموارد البشرية، رئيس المسؤولية الاجتماعية في البنك التجاري الدولي، وأميرة الذباحي، مسؤول الموارد البشرية بمستشفى مسافي الفجيرة، وبدرية الذباحي نائب مدير دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة، وأدار الجلسة وفاء أحمد، مدير منصة ترابط التابعة للجمعية.

رسائل إيجابية

وتناولت الجلسة الثانية «رسائل إيجابية للمرأة في المجتمع»، تحدث خلالها فاخرة بن داغر، المدير التنفيذي للسعادة والإيجابية، مدير نادي اللغات بالجمعية، والمدرب نادية المهيري، حيث تطرقت الأخيرة إلى الحديث عن الإيجابية وأهميتها وكيفية الموازنة في حالات الصعوبات بالتركيز على الجوانب الإيجابية، فيما حثّت بن داغر الحضور على التعلم من تجارب الحياة، وعدم الركون للمشاعر السلبية والانهزامية. فيما ركزت الجلسة الثالثة «القلم النسائي.. قصة نجاح»، بمشاركة الأديبات الإماراتيات، أسماء الزرعوني ونجيبة الرفاعي ومريم الشحي وشيخة المسماري، وأدار الجلسة الكاتبة سلمى الحفيتي.

تكريم

وفي ختام الملتقى كرّم الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وخالد الظنحاني عدداً من النساء المميزات اللاتي حققن إسهامات بارزة في مسيرة المرأة بالدولة.