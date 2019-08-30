المغرب ينافس على الأوسكار بـ«آدم»

المصدر: الرباط - رويترز

رشّح المغرب فيلم «آدم» للمخرجة مريم توزاني؛ للمنافسة على أوسكار أفضل فيلم أجنبي في الدورة 72 للجائزة الأشهر عالمياً بمجال السينما.

وقال المركز السينمائي المغربي في بيان أمس، إن لجنة مشكلة برئاسة المخرج نور الدين الخماري وعضوية 5 من السينمائيين المغاربة هي التي اختارت الفيلم، الذي تلعب بطولته لبنى آزبال ونسرين الراضي وهو العمل الروائي الأول لمخرجته الشابة التي قدمت من قبل فيلمين قصيرين.

ويتناول الفيلم قصة فتاة ريفية تبتعد عن أهلها بسبب وقوعها في محظور اجتماعي، وتعتزم التخلص من ثمرة ذلك المحظور فور ولادته، وأثناء رحلتها تطرق باب أرملة تعيش مع ابنتها الوحيدة وتنشأ بينهما علاقة إنسانية تجعل الفتاة تعيد التفكير في خطتها.

ويحق لكل دول العالم ترشيح أحد أفلامها سنوياً للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، بينما تختار أكاديمية فنون وعلوم السينما في الولايات المتحدة القائمة الأولية للأفلام المتنافسة ديسمبر المقبل.