براد بيت: «آد أسترا» أصعب فيلم في حياتي

المصدر: البندقية (إيطاليا) - رويترز

خاض نجم هوليوود براد بيت حروباً في أفلامه ونفذ سرقات مسلحة ودخل حلبة الملاكمة خلال مسيرته السينمائية الحافلة، لكنه قال إن أكثر أفلامه صعوبة حتى الآن هو فيلم «آد أسترا»، وهو الأحدث الذي يجسد فيه دور رائد فضاء ينطلق في مهمة مصيرية.

ويصطحب بيت (55 عاماً) جمهوره في الفيلم الذي تدور أحداثه في مستقبل قريب تمكن فيه البشر من إنشاء محطات للعيش والأبحاث على القمر والمريخ، في شخصية «روي مكبرايد» الذي يحاول درء خطر جديد على كوكب الأرض يتسبب في موجات ارتفاع كارثية في الطاقة. وقال بيت خلال مؤتمر صحافي في مهرجان البندقية السينمائي الذي شهد العرض الأول للفيلم أمس: «كان ذلك أكثر أفلامي صعوبة وتحدياً على الإطلاق».