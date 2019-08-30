أبوظبي تستضيف مسابقة «تحدّي الطين» في أكتوبر

المصدر: أبوظبي - البيان

تستضيف أبوظبي أكتوبر المقبل وللمرة الأولى مسابقة «تحدّي الطين» العالمية الشهيرة، التي يتنافس المشاركون فيها لتخطي الحواجز والعقبات الطينية، عبر تقديم مجموعة من التحديات الجماعية، التي تشارك فيها فرق من كل الأعمار في إطار 4 مسارات مختلفة.

ويمكن للمشاركين الاختيار من بين سباق «تحدّي الطين-5 كيلو مترات» الذي يضم أكثر من 13 عقبة مختلفة على مسافة 5 كيلو مترات، وسباق «تحدّي الطين الكلاسيكي» الذي يشمل ما يزيد على 25 من العوائق الصعبة بطول 10 كيلو مترات، وتحدّي «تافر مادر» الذي يُعتبر إضافة جديدة كلياً إلى قائمة المنافسات للعام الجاري، حيث سيُقام على مسار «تحدي الطين الكلاسيكي» مع تخصيص الجوائز للمُتبارين الذين يختتمون التحدي بأسرع وقت ممكن. إلى جانب ذلك، يمكن للأطفال واليافعين بين عمر 7-13 عاماً المشاركة في «تحدي الطين المصغّر» الذي يمتد لمسافة 1.6 كيلو متر.

استعداد

وقال نِك كارترايت، من شركة «سابكو للرياضة»: «تقدم المسابقة عقبات وحواجز لم نشهد لها مثيلاً من قبل وستكون مسارات السباقات التي تستضيفها جزيرة الحديريات على أهبة الاستعداد لاستقبال المتسابقين بتحديات فريدة من نوعها. ونصيحتي للجميع، سارعوا بترتيب الفرق وابدأوا التدريب ولا تفوتوا فرصة المشاركة في الحدث».