«الشارقة للمتاحف» تستعرض تجربتها في سنغافورة

المصدر: الشارقة - البيان

شاركت منال عطايا، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف أمس، في الاجتماع السنوي لشبكة المناطق الثقافية العالمية، وسلطت الضوء على قطاع الفنون والثقافة في الإمارة، بحضور نخبة من القادة والخبراء والمتخصصين والمثقفين من مختلف أنحاء العالم.

واستعرضت منال نجاح الشارقة في التحوّل لمركز للإنتاج الثقافي والتعليم، مسلطةً الضوء على التزامها وتفانيها بدعم واحتضان الثقافة، بما في ذلك إنشاء 18 متحفاً، وتنظيم فعاليات ناجحة مثل بينالي الشارقة، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب.

وألقت الضوء على المسؤولية المجتمعية ومبادرات الهيئة في إطار مساعيها لاستهداف جميع أفراد المجتمع. وشاركت في الجلسة الحوارية «المناطق الثقافية في المستقبل» مع زدوفيل كيم، المدير الإداري لـ«غيرد بارتنرشيب»، وكولابات يانتراسات، مدير الإبداع في مؤسسة (wHY).