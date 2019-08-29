طفل يحتجز والدته 4 ساعات في المطبخ

المصدر: البيان الالكتروني

نجحت فرق الدفاع المدني السعودي في المدينة المنورة ،من إنقاذ أم وطفلها، بعدما أقفل الطفل عليها باب المطبخ، بينما بقي هو خلف الباب يصرخ حتى غلبه النوم والهاتف الجوال كان جواره.

وذكر صحيفة "سبق" السعودية، ان الأم حاولت فتح الباب إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، وفي الوقت نفسه، أخذت تستنجد بالجيران من نافدة المطبخ لكون هاتفها الجوال أيضًا خارج المطبخ.

و استيقظ الجيران على صوت الأم وقاموا بالاتصال بالدفاع المدني الذي بادر بمباشرة الحادثة، وأنقذ الموقف ليجد الطفل نائمًا على باب المطبخ.

من جانبه، شكر والد الطفل الدفاع المدني على سرعة تجاوبه وإنهاء الأزمة، محذراً الجميع من عدم ترك مفاتيح الغرف في متناول الأطفال وفي الأبواب.