«الفلك الدولي» يتوقع السبت رأس السنة الهجرية في العديد من الدول الإسلامية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مركز الفلك الدولي أن رؤية الهلال يوم الجمعة ستكون ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب في أجزاء من العالم الإسلامي، وعليه من المتوقع أن يكون يوم السبت 31 أغسطس رأس السنة الهجرية وغرة شهر محرم. أما بالنسبة للدول الإسلامية التي تشترط رؤية الهلال منها محليا أو تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط، فمن المتوقع أن يكون يوم الأحد 01 سبتمبر هو غرة شهر محرم فيها.

ونشر المركز على موقعه الإلكتروني خارطة تبين إمكانية رؤية هلال شهر محرم يوم الجمعة 30 أغسطس. بحيث أن:



رؤية الهلال غير ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة من المناطق غير الملونة.

- رؤية الهلال ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق.

- رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس.

وتكون رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة في المناطق الواقعة في اللون الأخضر.