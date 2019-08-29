«أسبوع العائلة» في أبوظبي موسيقى وترفيه ومرح

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تنظم دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي «أسبوع العائلة أبوظبي» على مدى 10 أيام خلال الفترة من 19 إلى 28 سبتمبر، لتوفير برنامج حافل ومتنوع من الفعاليات الترفيهية والتعليمية للأطفال والعائلات، وفي مقدمتها العرض الموسيقى الشهير «بيبي شارك» الذي تقدمه شركة «بنك فونغ» الكورية، إلى جانب حفل «جوائز اختيار أطفال نيكلوديون أبوظبي» الذي يُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وقال سعيد السعيد، مدير إدارة تسويق الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي: يوفر «أسبوع العائلة أبوظبي» باقة من التجارب الترفيهية والتعليمية المتميزة والفريدة ليساهم بذلك في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للاستمتاع بأفضل الفعاليات العائلية وفنون الترفيه التي تلبي تطلعات الزوار والمجتمع المحلي على حد سواء».

إضافة نوعية

وأوضح: «تعتبر نيكلوديون إحدى أبرز علامات الأطفال في العالم، حيث يشكل تنظيم فعالياتها في العاصمة الإماراتية إضافة نوعية مهمة تُثري خريطة منتجاتنا الترفيهية، لا سيما عبر مشاركة فنان عالمي مثل جيسون ديرولو». وإلى جانب استضافة حفل الجوائز العالمي، يتضمن «أسبوع العائلة أبوظبي» أيضاً عرضاً رائعاً تقدمه شركة البرامج والتطبيقات التعليمية الكورية الجنوبية «بينك فونغ»، المعروفة بأغنيتها الناجحة عالمياً «بيبي شارك»، من 26 إلى 28 سبتمبر في منارة السعديات.

كما يشهد «أسبوع العائلة أبوظبي» عودة «الملتقى العلمي العالمي» في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض، والذي يشهد مشاركة أكثر من 500 شاب من الإمارات و2.000 شاب من 68 دولة، في برامج علمية وتكنولوجية تهدف إلى تشجيع العلماء الشباب الطموحين على الإبداع والابتكار.

أنشطة ترفيهية

كما تتخلل الأيام العشرة من «أسبوع العائلة أبوظبي» العديد من الأنشطة الترفيهية المتجولة والعروض الترويجية في مراكز التسوق والمتاجر والمطاعم والفنادق المشاركة في الحدث حول مختلف أرجاء الإمارة. ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» حفل الجوائز يوم 20 سبتمبر، حيث يشارك النجم العالمي جيسون ديرولو في التقديم والأداء خلال حفل «جوائز اختيار أطفال نيكلوديون أبوظبي 2019»، إلى جانب المدوّنة المتخصصة بمجال السفر على يوتيوب هيفاء بسيسو في تقديم الحفل، ما يضفي مزيداً من أجواء المرح والمتعة على أضخم حفل مخصص للأطفال يقام خلال العام على مستوى المنطقة.