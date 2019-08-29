«كلمة» يناقش كتاب «وين الخيل دوا العليل»

المصدر: أبوظبي-البيان

نظم نادي «كلمة» للقراءة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، جلسة حوارية لمناقشة كتاب «وين الخيل دوا العليل» لمؤلفته الشيخة صبحة جابر الخييلي والصادر عن مشروع «إصدارات» بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وذلك في مكتبة زايد الإنسانية بمقر مؤسسة التنمية الأسرية بأبوظبي.

شارك في الجلسة كل من الدكتورة عائشة بالخير، والدكتورة عزة هاشم، والفنانة خلود الجابري، ومليحة العبيدلي، والباحثة عبير محمد باشراحيل، وأدارتها الشاعرة والباحثة شيخة الجابري. وتناولت المتحدثات في الجلسة الدور البارز الذي لعبته المرأة الإماراتية في المجتمع على مر السنين.