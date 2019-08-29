اكتشاف أقدم موقع لبناء القوارب في العالم ببريطانيا

المصدر: دبي - نهى حوّا

أعلن علماء آثار بريطانيون اكتشاف موقع لبناء قوارب من العصر الحجري بتكنولوجيا لم يكن معروفاً بوجودها من قبل، على أحد سواحل البلاد، ويعتقدون أن الموقع قد يكون من أقدم مواقع بناء القوارب في العالم.

وذكر موقع مجلة «نيوزويك» الأمريكية، أن الموقع المغمور بالمياه تحت 36 قدماً تم اكتشافه عام 2005، لكن حتى الآن لم يدرك الخبراء طرق استخدامه. ولاحظ الباحثون في مؤسسة الآثار البحرية أن الهيكل الخشبي يحتوي على شذرات خشبية، فاعتقدوا في وقتها أنه من الممكن أن يكون بناءً منهاراً أو منصة أو ممراً للمشاة.

نموذج ثلاثي

لكن بعد العودة إلى الموقع الربيع الماضي، وجدوا هيكلاً جديداً يبرز من الموقع. ومن خلال تحليل الموقع بتقنيات تصوير رفيعة، تمكنوا من إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد من المشهد الطبيعي. وبعد التنقيب في الهيكل، وجدوا أنه مكون من طبقات عدة من الأخشاب موضوعة على أسس خشبية بشكل أفقي.

الهيكل الجديد الذي يعود إلى 8000 عام هو جزء من أقدم موقع لبناء القوارب في العالم، باعتقاد علماء الآثار، ويقع مقابل ساحل جزيرة وايت، قبالة الساحل الجنوبي لإنجلترا. وأفاد الباحثون أن الموقع يحتوي على مجموعة كبيرة من الأدلة عن المهارات التكنولوجية التي لم يكن يعتقد أنه قد تم تطويرها إلا بعد ألوف السنين، مثل الأعمال الخشبية المتطورة. وقد وجد الباحثون أيضاً أدوات حرفية تشير إلى تطور مهنة بناء القوارب.

«دوغرلاندز»

ويعتقد علماء الآثار أن الأرض بين أوروبا وجنوب إنجلترا كانت جزءاً من مساحة تعرف باسم «دوغرلاندز» تربط بريطانيا بأوروبا، وكانت موطناً لسكان العصر الحجري قبل أن يرتفع منسوب البحر ويقطعها إلى كتلتين من اليابسة منذ حوالي 6 آلاف عام.

وقد نقل علماء الآثار القطع الأثرية الخشبية وهي محفوظة الآن في المركز الوطني لعلوم المحيطات، إذ لا بد من الاحتفاظ بها في ظروف مظلمة وباردة ورطبة، وإلا سيتحلل الخشب القديم بسرعة أكثر، فتضيع المعلومات المخزنة فيه، مثل النقوش وغيرها إلى الأبد.