خالد بن محمد بن زايد يوجّه بتعزيز برامج اللغة العربية

المصدر: أبوظبي - وام

وجه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس اللجنة التنفيذية، خلال اجتماع اللجنة، بتطوير برامج ومبادرات شاملة تركز على تمكين وتعزيز اللغة العربية، وبرامج ومبادرات أخرى تختص بدعم الأنشطة والفعاليات الشعرية التي تحفز مشاركة كافة فئات المجتمع في هذا المجال.

وتأتي توجيهات سموّه حول هذه البرامج تماشياً مع رؤية أبوظبي للحفاظ على الهوية الإماراتية واللغة العربية وتوثيق المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي، إضافة إلى حماية التراث الوطني وصونه للأجيال القادمة، إلى جانب ترسيخ مكانة الإمارة كمركز ثقافي عالمي رائد.

وجاءت توجيهات سموه لطرح المزيد من البرامج التي تحيي هذا التراث القصصي الفريد وتعيد ربط الأجيال الجديدة بهذا النوع من الفن التقليدي.