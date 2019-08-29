مذاقات إماراتية متنوعة تثري مهرجان «سوق عكاظ»

المصدر: الطائف - البيان

يشتهر المطبخ العربي في شبه الجزيرة العربية بثرائه وتنوعه وتعدد أصوله العربية وقدرته على تطوير مذاقات مستوحاة من مناطق جغرافية مجاورة وبعيدة وفدت على جزيرة العرب عبر أنشطة التبادل التجاري والثقافي خصوصاً مع منطقة شرق آسيا أو مع الحجاج العابرين لشبه الجزيرة العربية القادمين من الجهات الجغرافية الأربع.

أطباق رئيسة

وتقدم القرية التراثية الإماراتية في حي العرب بمهرجان سوق عكاظ المقامة فعالياته حالياً في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، ألواناً من الأطباق الرئيسية الإماراتية والحلويات والمشروبات التقليدية، ويمكن لزوار القرية التراثية الاطلاع على تاريخ المطبخ الإماراتي الذي نجح على مر العصور في تكوين قائمة طويلة ومتنوعة من الأطباق الرئيسية والفرعية والحلويات.

ويمتلك المطبخ الإماراتي تاريخاً عريقاً ومشتركاً مع محيطه الخليجي العربي، وذلك على الرغم من وجود تلك اللمسات النهائية التي تميّز الطبق الإماراتي عن غيره من الأطباق المماثلة له في دول مجلس التعاون أو خارج حدود شبه الجزيرة العربية.

وتعكس المأكولات والمشروبات المقدمة في القرية التراثية في جناح دولة الإمارات بمهرجان سوق عكاظ تأثير الموقع الجغرافي لدولة الإمارات منذ القدم على تنوّع مذاقات المطبخ الإماراتي عبر البهارات المتعددة، إلا أن المطبخ الإماراتي يمتلك العديد من الأطباق الأصلية التي أبدعت الأمهات قديماً في ابتكارها، مستخدمات المكونات المحلية والقادمة عبر البحر لإعداد أطباق إماراتية بنكهة محلية أصلية مميزة، ومنها المخبوزات الشهية، مثل خبز الجباب الذي يعد عنصراً أساسياً لوجبة الإفطار ويقدم مع الجبن، وخبز الخمير بلونه الذهبي اللامع، وخبز الرقاق أكثر أنواع الخبز الإماراتي شهرة وشعبية، وذلك لمكوناته الصحية الخفيفة على المعدة، والذي يكثر خبزه في رمضان لإعداد أطباق رئيسية مثل الثريد.

أشهر المأكولات

وتقوم مجموعة من السيدات الإماراتيات المحترفات بإعداد وتقديم أشهر المأكولات الإماراتية في القرية التراثية، وهي الأطباق الرئيسية التي يتميز بها المطبخ الإماراتي، ومن أشهرها العرسية، وهي أحد أصناف الهريس ويتم إعدادها من الدجاج والأرز والطحين وتضاف إليها بهارات الهال والزنجيل لتمنحها مذاقها المميز وهي من الأصناف الرئيسية في الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية كالأعراس والعزائم.

أما المرقوقة الإماراتية فهي من أصناف الفتة، وتتميز بمذاقها الشهي ويمكن إعدادها باللحم أو الدجاج أو بأصناف من الخضراوات فقط.

ومن أكثر الأطباق الإماراتية التي تجتاح الموائد الكبرى خصوصاً في شهر رمضان طبق المضروبة والتي تستعيد برائحتها الزكية ذكريات وعبق الماضي بما تحتويه من مكونات تكسبها مذاقها الثري، ويمكن إعداد المضروبة باستخدام الأرز أو الجريش، كما يمكن تحضيرها بالدجاج أو اللحم أو حتى السمك.

حلويات

أما الحلويات فلها نصيبها الوافر في المطبخ الإماراتي، ويمكن لزوار القرية التراثية الإماراتية بمهرجان سوق عكاظ التعرف على ما لذ وطاب من أنواع الحلويات الإماراتية مثل الخبيص والعصيدة واللقيمات المغموسة في دبس التمر.

وبعد تذوّق تلك اللذائذ الإماراتية، سيتمكن زوار القرية التراثية الإماراتية في حي العرب بمهرجان سوق عكاظ من الاستمتاع بفنجان من القهوة العربية بنكهتها الإماراتية المميزة. وقد تم إدراج القهوة العربية على قائمة اليونيسكو للتراث الإنساني غير المادي في عام 2015، بالتعاون مع مجموعة من دول مجلس التعاون من بينها المملكة العربية السعودية، وذلك باعتبارها رمزاً للكرم وأول العناصر التي تعبّر عن حسن الضيافة في المجتمعات العربية.

كما سيتمكن زوار القرية التراثية الإماراتية من التعرف على سر المذاق المنعش لشاي الكرك أو مشروب الحبة الحمراء الصحي والمفيد.