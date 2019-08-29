مغامرات «ساهو» في بوليوود باركس دبي الجمعة

المصدر: دبي - البيان

يمنح بوليوود باركس دبي، فرصة رائعة لزواره للتمتع بمشاهدة الفيلم الهندي «ساهو» الصادر حديثاً، من بطولة باراباس وشارادا كابور، والحافل بالمغامرات والأحداث الشيّقة، وذلك ضمن عرض حصري يتيح لهم دخول المنتزه وتناول التسالي والمرطبات.

وبإمكان الزوار الاستفادة من العرض الحصري لاستكشاف سحر بوليوود عبر تذكرة اليوم الواحد بسعر 60 درهماً، والتي تتيح لهم مشاهدة الفيلم، والحصول على البوشار والمشروب، فضلاً عن التمتع غير المحدود بجولات الألعاب والفعاليات الترفيهية بالمنتزه. ويُعرض الفيلم على شاشة مسرح راج محل الفريد من نوعه في الفترة من 30 أغسطس حتى 1 سبتمبر الساعة 12:30 ظهراً، و9:30 مساءً. كما يمكن لحاملي التذاكر السنوية الحضور إلى المنتزه لمشاهدة الفيلم مقابل 30 درهماً.