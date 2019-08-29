فرع جديد بمدينة خليفة للرابطة الثقافية الفرنسية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الرابطة الثقافية الفرنسية افتتاح أحدث فروعها في أبوظبي، بمدينة خليفة، ومن المُقرّر أن يفتح الفرع الجديد أبوابه للطلاب ابتداءً من 8 سبتمبر المقبل. وسيتمكن الزوار من الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الثقافية والمخيمات الصيفية والمرافق الخارجية والداخلية المجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة والتي تتضمن: استوديو الرقص، والمسرح، والنادي الرياضي، وبركة السباحة الداخلية المُدفَّأة، وساحة اللعب، والمقهى الخاص بالطلاب.

وتعتبر الرابطة، هي المركز المعتمد الوحيد لدى وزارة التعليم الفرنسية في الإمارات، وستتيح للطلاب فرصة الاستعداد لاختبارات Quebec لإجادة اللغة الفرنسية.

وقال محمد بلد جودي، مدير عام الرابطة الثقافية الفرنسية بأبوظبي: «بخبرة تفوق 45 عاماً في هذا المجال، وفي نشر اللغة والثقافة الفرنسية في أبوظبي، يسعدنا فتح أبوابنا أمام مزيد من الطلاب في مدينة خليفة».