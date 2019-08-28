بالفيديو.. متحف شينجيانغ.. مسيرة ثقافة وحكاية تاريخ

المصدر: أوروميتشي (شينجيانغ – الصين) - أكرم أبوالهنود

من يذهب إلى مدينة أوروميتشي عاصمة إقليم شينجيانغ الويغورية الذي يتمتع بحكم ذاتي في الصين لا بد من أن يزور متحف شينجيانغ الذي يستعرض تاريخ طريق الحرير القديم والمسيرة الثقافية للمنطقة.

«البيان» تجولت في أروقة المتحف الذي تظهر معروضاته الأثرية وجود أنشطة بشرية في إقليم شينجيانغ منذ قبل 50 ألف سنة في العصر الحجري القديم، كما تبين أهمية المنطقة ومكانتها مع افتتاح طريق الحرير في عهد أسرة هان.

مقتنيات متنوعة

وافتتح متحف شينجيانغ رسمياً أمام الجماهير في عام 1959. وأعيد بناؤه على الموقع الأصلي في عام 2005 على مساحة أكثر من 17 ألف متر مربع. ويجمع بين قاعاته أكثر من 60 ألف قطعة آثار ثقافية ومقتنيات متنوعة من شينجيانغ ومناطق على طول طريق الحرير داخل الصين وخارجها، من منسوجات ووثائق ورقية ومنحوتات طينية ملونة بالإضافة إلى المومياءات الحقيقية القديمة وغيرها. وتمثل الآثار الثقافية الوطنية لشينجيانغ 60٪ من إجمالي معروضات المتحف.