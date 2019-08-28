لوحة فنية للأميرة السعودية ريما بنت بندر تُشعل مواقع التواصل

المصدر: البيان الالكتروني

لوحة فنية رُسمت بكامل تفاصيها بالريشة والألوان، للأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين في واشنطن، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي تداولًا وتغريدًا وإعجابًا.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية ان الفنانة حنان الشبرمي، استنبطت تفاصيل اللوحة من الصورة الشهيرة للأميرة وهي تقف عند مكتبها في السفارة، وتتحدث في الهاتف؛ متشبهة بصورة والدها الأمير بندر بن سلطان قبل 35 عامًا في سفارة واشنطن.

وتفسر "الشبرمي" أسباب رسمها للأميرة ريما: " ان الأميرة أيقونة للمرأة السعودية، ولا أعتقد أنه يوجد امرأة سعودية لا تشعر بالفخر تجاه أميرتنا"، مضيفة انا كفنانة أرسم الأشخاص الذين أتشرف بوجود اسمي وتوقيعي على رسماتهم".

وتظهر اللوحة الجميلة للأميرة؛ وكأنما رُسمت أو صممت ببرنامج تعديل مثل الـ"فوتوشوب"؛ ولكن لحداثة الفن المستخدم في الرسم بطريقة الـ "بوب آرت"، والذي تأسس عام 1950 على يد الفنان الأمريكي آندي راهول، شأن بذلك.. وتوضح الرسامة السعودية ذلك بقولها: "استخدمت الرسم بفن البوب آرت، وهو فن حديث لذلك من الممكن أن يرى بعض الناس أنه كالفوتوشوب؛ لذلك التقطت فيديو يوضح أنها رسمة باليد وفرشاة وألوان".

وعلى الرغم من أن "الشبرمي" تفاجأت بكم التفاعل والإعجاب بلوحتها؛ إلا أن أكثر ما فاجأها رسالة رقيقة على "تويتر" من سفيرة خادم الحرمين في واشطن، تشكرها بشكل شخصي على اللوحة؛ متمنية لها السعادة والتوفيق.