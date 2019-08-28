أول قرار رسمي ضد ريهام سعيد بعد أزمتها الأخيرة

المصدر: وكالات

قرر المجلس الاعلى لتنظيم للإعلام في مصر الاربعاء إيقاف مقدمة البرامج التلفزيونية ريهام سعيد عن العمل لمدة عام لتوجيهها "إهانات" للنساء البدينات خلال برنامجها الاسبوعي "صبايا" الذي تقدمه على قناة "الحياة" الفضائية الخاصة، بحسب وسائل الاعلام المصرية.

وكان المجلس، المسؤول عن تنظيم شؤون الاعلام في مصر، أجرى تحقيقا مع ريهام سعيد بعد تلقيه شكوى من المجلس الأعلى للمرأة تتهم مقدمة البرنامج بتوجيه "إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريات واستخدام عبارات وأوصاف لا تليق أدت إلى حالة استياء بالغة بين سيدات مصر".

وقالت ريهام سعيد في حلقة من برنامجها خصصتها الاسبوع الماضي لقضية السمنة في مصر إن السيدات السمينات "أموات" و"عبء على أهلهن وعلى المجتمع وعلى الدولة".

واشارت سعيد عند تناولها هذه القضية الى تصريحات كان أدلى بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نهاية العام الماضي حول خطورة السمنة المفرطة على الصحة العامة، داعيا الى ضرورة تشجيع ممارسة الرياضة.

وأعلن المجلس الاعلى للإعلام أنه قرر منع سعيد من الظهور في أي وسيلة اعلامية لمدة عام "لارتكابها جريمة اعلامية بالإساءة إلى سيدات مصر"، معتبرا انها "خلطت بين رأيها الشخصي وواجبها الإعلامي وخالفت المعايير المهنية باستخدام عبارات وألفاظ وأوصاف تمثل إهانة واضحة وصريحة وبشكل عام لسيدات مصر"، وفق نص القرار الذي نشرته المواقع الالكترونية للصحف المصرية.