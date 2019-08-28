محاكمة مشرفة تسببت بموت طفل في باص مدرسة

المصدر: د ب ا

وجهت اتهامات لامرأة بالقتل غير العمدي لطفل، توفي جراء إصابته بضربة شمس على متن حافلة مدرسية في مدينة هانوي، عاصمة فيتنام، طبقا لما صرح به محامي المدعى عليه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء.

وقال المحامي، لي مينه إنه تم توجيه اتهامات لنجوين بيش تشوي /54 عاما/، أمس الثلاثاء بالقتل غير العمدي فيما يتعلق بوفاة الطفل، لي هوانج لونج /ست سنوات/ هذا الشهر.

وتم العثور على جثة الطفل وهو في الصف الأول بمدرسة "جيتواي الدولية "في هانوي على متن حافلة بعد ظهر السادس من أغسطس الجاري.

وأظهر تشريح لاحق للجثة أنه توفي جراء إصابته بضربة شمس وتوقف في التنفس.

يشار إلى أن لونج ظل على متن الحافلة لمدة تسع ساعات بعد أن فشل في الخروج منها في الصباح، فيما كانت درجات الحرارة في الخارج تتأرجح حول 30 درجة مئوية خلال اليوم.

وتُتهم تشوي، التي تم الاستعانة بها لمساعدة السائق في الإشراف على الأطفال، خلال ركوب الحافلة يوميا بالفشل في ضمان نزول جميع الأطفال من الحافلة. ويخضع السائق للتحقيق، على الرغم من أنه لم يتم توجيه اتهامات له بعد.

وأثارت القضية احتجاجات في فيتنام بين السكان، حيث تم إلقاء اللوم على المدرسة في وفاة الطفل.

وحال إدانة تشوي، يمكن أن تواجه السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، طبقا لمحاميها.