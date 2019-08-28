تونس تنافس على الأوسكار عبر «ولدي» ترشيح

المصدر: تونس - رويترز

رشحت تونس فيلم «ولدي» للمخرج محمد بن عطية للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي بعد أن توج بالعديد من الجوائز في مهرجانات دولية.

وقال المركز الوطني للسينما والصورة في تونس في بيان إنه شكل لجنة من 7 أعضاء من بينهم شيراز العتيري المدير العام للمركز لاختيار الفيلم المرشح. وأضاف أن الفيلم «حظي بأغلبية أصوات لجنة الاختيار» خلال اجتماعها أول من أمس.

ويتناول الفيلم قضية تجنيد الجماعات المتشددة للشبان وإرسالهم إلى مناطق الصراعات عبر قصة أب يفاجأ برحيل ابنه عن البيت وسفره إلى سوريا، ليقرر ترك كل شيء للبحث عنه واستعادته.

الفيلم إنتاج تونسي بلجيكي فرنسي مشترك ومن بطولة محمد ظريف ومنى ماجري وإيمان الشريف وزكريا بن عياد.

ويحق لكل دولة ترشيح أحد أفلامها للمنافسة على الجائزة على أن تعلن أكاديمية فنون وعلوم السينما القائمة الأولية للأفلام المقبولة في ديسمبر. وتعلن الأكاديمية القائمة القصيرة للأفلام في يناير المقبل بينما يقام حفل الدورة الثانية والتسعين للأوسكار في التاسع من فبراير 2020.