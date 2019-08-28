100 عرض في موسم «مركز الفنون» الـ 5 في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

أكثر من 100 عرض تشمل 6 أعمال تكليف فنية، و3 عروض تُقام للمرة الأولى في العالم، و14 عرضاً يقام للمرة الأولى في الإمارات، و90 فعالية تفاعلية وتعليمية، سيقيمها مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي في موسمه الخامس المستوحى من قيم عام التسامح، والذي ينطلق في سبتمبر المقبل ويستمر حتى يونيو 2020.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم صباح أمس، في مركز الفنون بمقر الجامعة في جزيرة السعديات، بحضور بيل براجين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون، ومارييت ويسترمان، نائب رئيس الجامعة.

تواصل

تأتي خصوصية هذا الموسم بتزامنه مع الذكرى الخامسة لتأسيس مركز الفنون، وينطلق الموسم الجديد كما أشار بيل براجين تحت شعار «التواصل»، وأوضح: يستلهم موضوعاته من قيم عام التسامح في الإمارات، والذي يعكس السبل المتعددة التي يتبناها مركز الفنون للتقريب بين الأشخاص من مختلف الثقافات عبر التجارب الفنية المشتركة.

وعبر عن سعادته بالوصول لهذا الإنجاز، والذي يتوازى مع مسيرة نمو وتطور المركز.

بدورها، قالت مارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي: من الرائع أن نشهد مدى النمو وحجم الإنجازات التي حققتها أبحاث الجامعة، بجانب ريادتها في مجالات الفنون التي تخطّت حدود حرم الجامعة نحو المجتمع.

حيث استقطبت إبداعات المركز شرائح متنوعة من الجمهور عبر برامج عامة وأنشطة تفاعلية متميزة. وأضافت: لقد أصبح مركز الفنون جزءاً رئيساً من النسيج الثقافي الغني الذي يشكّل أبوظبي خاصة والإمارات بشكل عام.

عروض موسيقية

يفتتح مركز الفنون فعاليات موسمه الخامس خلال 5 و6 و7 سبتمبر المقبل، مع عرض «الأحلام الإثيوبية» لفرقة «سيرك الحبشة».

وستعرض أيضاً مسرحية «فلايت» من إبداع مسرح «فوكس موتوس» الاسكتلندي، ويستند العرض لرواية «هينترلاند» للمؤلفة كارولين براذرز، والتي ستحضر في جلسة حوارية. كما يقيم مركز الفنون عرضين فنيين يستكشفان الأصوات العربية بالقارة الإفريقية من مصر إلى زنجبار.

حيث سيحيي الفنان فتحي سلامة والشيخ محمود تهامي عرض «الصوفية مقابل العصرية» فيما ستقدم «أكاديمية بلدان الداو للموسيقى» عرضاً لموسيقى الطرب وكيدومباك من زنجبار. ويعكس الحفل أهداف مهرجان «البُردة» الذي أطلقته وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في الإمارات لدعم الفنون الإسلامية المعاصرة.

ويجمع العرض بين أصوات وإيقاعات الأناشيد الصوفية التقليدية مع الجاز المصري المعاصر، والمُقدمة لفتحي سلامة، الفنان العربي الوحيد الحائز جائزة «غرامي» بجانب المنشد محمود تهامي. وستقدم «أكاديمية بلدان الداو للموسيقى» عرضاً تمتزج خلاله أنغام ثقافة المحيط الهندي مع الإفريقية العربية للموسيقى الطربية، بالشراكة مع برنامج الموسيقى بجامعة نيويورك أبوظبي.

وبعنوان «سينمانا» تعرض سلسلة الأفلام العربية المعاصرة، والتي تنطلق أيام الاثنين، وسيقام أيضاً الموسم الـ8 من فعالية الأمسية الشعرية المفتوحة «إيقاعات على السطح». وتنطلق فعاليات النصف الثاني من الموسم خلال يناير المقبل، بعرض التكليف الفني الصادر عن مركز الفنون «رحيل».