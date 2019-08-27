ألماسة "روح الوردة" النادرة للبيع بـ60 مليون دولار

المصدر: نهى حوا

تعتزم شركة "إل روسا" الروسية بيع الألماسة الأرجوانية الوردية النادرة "روح الوردة" عيار 14.83 قيراطاً نهاية العام.

ووفقاً لمجلة فوربس، فإن تلك الألماسة ذات الشكل البيضاوي من الخام الوردي تم تصنيفها من قبل معهد الأحجار الكريمة الأمريكي بعد قطعها بأنها من نوع "القرمزي الوردي النقي الفاخر"، جيدة الصقل وذات تماثل جيد، ويقدر أن واحد من أصل 10 آلاف من الألماس الخام المستخرج من الأرض يصنف من النوع الفاخر.

وقد نقل عن كبير مسؤولي الجودة في المعهد، جون كينغ، قوله: "ألماس الوردي نادر للغاية لا سيما بالحجم الكبير. فمن غير المألوف مشاهدة ألماسة وردية في السوق اليوم أكبر من قيراط واحد ".

وكان أعضاء المجلس الاستشاري في مؤسسة "كولور ريسرش فونديشون" قد قدروا ثمنها بـ 60 مليون دولار.

ألماسة الخام الأصلية بزنة 27.85 قيراط تم استخرجها من قبل "ال روسا" عام 2017 في شمال شرق روسيا، وكانت الأكبر التي يجري استخراجها في روسيا، وقد سميت بـ "روح الوردة" على اسم رقصة بالية تحمل الاسم نفسه.

يذكر أن أعلى سعر حققته ألماسة وردية كان 71.2 مليون دولار، وهي الماسة "بينك ستار" التي بيعت في 2017.