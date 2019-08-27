68 فيلماً تزيّن «الجونة السينمائي 3»

المصدر: القاهرة - عبدالله حماد

كشف مهرجان الجونة السينمائي، تفاصيل دورته الثالثة، والتي ستقام في الفترة بين 19 وحتى 27 سبتمبر المقبل، بمشاركة 12 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص.

كما يعرض المهرجان 21 فيلماً خارج المسابقة، وليصل عدد الأفلام المشاركة في برنامج هذا العام 68 فيلماً، وتُعرض جميع الأفلام بترجمة إنجليزية، ومعظمها مترجم للعربية أيضاً، على أن يعقب معظم العروض ندوات مع صناع الأفلام، أو طاقم عمل الفيلم، في محاولة لوصل صناع الأفلام بجماهيرهم.

ووفق ما جاء في المؤتمر الصحفي للمهرجان، أمس، يقدم الجونة السينمائي هذا العام، موائد حوار مستديرة، وورشاً للعمل، ومحاضرات، ونقاشات لعدد من محترفي وخبراء صناعة السينما.

تتناول هذه الموائد والورش مواضيع مثل صورة اللاجئين في الأفلام الحديثة وتأثير المهرجانات السينمائية على خريطة السينما العالمية، والسينما الأفريقية بين الماضي والحاضر والمستقبل، وغيرها.

كما قرر المهرجان، منح جائزة الإنجاز الإبداعي للممثل المصري محمد هنيدي، والمخرجة الفلسطينية مي مصري.