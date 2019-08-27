تلفزيون الكويت يوثّق لحقبة «الغوص» بفيلم من جزأين

المصدر: الكويت - البيان

قطع تلفزيون الكويت شوطاً واسعاً في إنجاز فيلم وثائقي متميز من جزأين، يتناول حقبة الغوص والمراحل التي شهدتها تلك الفترة من تاريخ الخليج العربي، جاء ذلك على لسان سعود الخالدي وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع التلفزيون بالكويت. وأضاف الخالدي: يتم إنجاز العمل بتوجيهات من محمد ناصر الجبري، وزير الإعلام وزير الدولة للشباب، وبمتابعة حثيثة من منيرة الهويدي وكيلة الوزارة.

وأشار وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع التلفزيون إلى أن الفيلم يأتي ترسيخاً لقيمة ومكانة البحر عند أهل الكويت، الذين عرفوا البحر وخبروه على صعيدي الغوص والتجارة، حيث كان مصدراً أساسياً للرزق.

تفاصيل

وعن تفاصيل العمل قال الخالدي: يتضمن الجزء الأول كل التدريبات الخاصة بالغوص، وكيفية «تشوين» المراكب، وهي عملية الصيانة والتحضير لمهمة الغوص، ويتناول الجزء الثاني عملية الغوص بكل تفاصيلها.

وقد تم إنجاز الفيلم الضخم بالتعاون مع النادي البحري الذي يقوم سنوياً برحلة الغوص على يد خبراء ونواخذة متخصصين، وبمشاركة واسعة من جيل الشباب، من أجل ترسيخ قيمة ومكانة الغوص عند الأجيال من أبناء الكويت.

تصوير

حمل فريق من أبرز المصورين على عاتقه إنجاز هذا العمل الذي سيكون بمثابة وثيقة للأجيال، بدقة وحرفية عاليتين. ويُنتظر أن يكون الفيلم جاهزاً للعرض خلال الشهرين المقبلين، وذلك بعد الانتهاء من العمليات الفنية المتبقية من مونتاج ومكساج وتصحيح ألوان وغيرها من عمليات فنية وتقنية.