«بنت زايد» تحتفي بالمرأة الإماراتية في «نسائية دبي»

المصدر: دبي - وام

احتفت جمعية النهضة النسائية بدبي بيوم المرأة الإماراتي بتقديم مبادرة خارج طوق الروتين المألوف فكانت المبادرة في إنتاج وتنفيذ أغنية وطنية مرئية ومسموعة بعنوان «بنت زايد»، تم الاستشهاد فيها بمناقب المرأة وجهودها المباركة والإشادة عرفاناً بالداعم الأبرز لها وهي قيادتنا الرشيدة لتبقى في الذاكرة وتُردّد على الألسن ولتسكن الوجدان إيماناً منا بأن الأغاني الوطنية فيها استنفار للمشاعر والهمم.

يأتي ذلك انطلاقاً من توجيهات «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بالاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام، وبمتابعة من الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، رئيسة مجلس الإدارة.