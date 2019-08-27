استطلاع: 70 كم جولات يومية للدراجات الهوائية في ألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

أكثر من 70 ألف كيلو متر من المسارات الخلابة، التي تطل على كل شيء من البحيرات الفاتنة وأشجار الصنوبر إلى الأماكن المطلة على الأنهار والقلاع الأسطورية، ما يجعل من ألمانيا دولة رائعة للقيام بجولات بالدراجات الهوائية.

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وتغطي جولات الدراجات الهوائية في ألمانيا ما متوسطه 70 كيلو متراً في اليوم، بحسب استطلاع أجرته رابطة الدراجات الهوائية «إيه دي إف سي». يمكن أن تكون الرحلات الطويلة بالدراجات الهوائية مجهدة حتى للدراجين ذوي الخبرة وغالباً ما تكون صادمة للمبتدئين، ولكن ألمانيا لديها بنية تحتية جيدة للغاية للدراجات الهوائية، وبقليل من التخطيط سوف تحول جولة الدراجة الهوائية لتجربة لا تنسى.

وفي ما يلي بعض الإرشادات للقيام بعطلة بدراجة هوائية: احجز تذكرة قطار للدراجة الهوائية، في قطارات المسافات الطويلة بألمانيا في الصيف غالباً ما يمتلئ الجزء المخصص للدراجات الهوائية بالقطارات سريعاً. وتنصح الرابطة بشراء تذكرة لدراجتك خلال شراء تذكرتك الخاصة. ويجب أن تلصق التذكرة بالدراجة عند دخول القطار، ابحث عن فنادق صديقة للدراجين.

ويمكن العثور على فنادق ذات عروض خاصة للدراجين على منصة الرابطة www.bettundbike.de/‏‏en التي تضم 5800 فندق صديق للدراجين في ألمانيا والنمسا. وتعرض الكثير من بوابات حجز الفنادق أيضاً إضافات للدراجين، وغير ذلك من إرشادات.