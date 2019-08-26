«العين راس».. هدية الخوار للزعيم

المصدر: دبي - البيان

أهدى الشاعر علي الخوار جماهير نادي العين «الزعيم» مع بداية الموسم الرياضي أغنية جديدة.

وأعلن الخوار، القطب العيناوي وعضو مجلس الشرف في نادي العين، إصدار أغنية جديدة بعنوان «العين راس» وأنه سوف يهديها للأمة العيناوية وعشاق النادي بمناسبة الموسم الجديد، وسوف تُبثُّ عبر «قناة العين الفضائية» التي تم إطلاقها قبل بضعة أسابيع، والتي تتولى تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب.

وضع لحن الأغنية عادل عبدالله، ووزعها أحمد الرضوان، وتغنى بها عيضة المنهالي، وقام بمكساجها مهندس الصوت حسين بركات، وهي من إنتاج «الخوار» للإنتاج الفني، بإدارة علاء فياض.

«العين راس» قصيدة تتغنى بإنجازات نادي العين على الصعيد المحلي والآسيوي والعالمي، خصوصاً أنه حقق في الموسم الماضي لقب وصيف العالم في بطولة العالم للأندية الأبطال خلف نادي ريال مدريد الذي حقق البطولة.

ويقول مطلع الأغنية:

ما نطلـب الاّ الراس.. ما دامنا راس

عينٍ على الدوري وعينٍ على الكاس

وانت (الزعــيم) المنفــرد بالزعامه

نهواك عز.. وتفتخر باسمك الناس

يا ثاني العالم.. بك الوصف يحتار

في كل محفـل تهتف باسمك الدار

والآسيويه نلتها.. بعــزم.. واصرار

وانت بسما مجد الإمــارات نبراس

كلمات الأغنية صيغت بقلم الشاعر المحب لناديه، وتغنت بإنجازات هذا النادي الذي رفع كؤوس البطولات المحلية والإقليمية وحقق أفضل الإنجازات على صعيد الأندية الإماراتية حتى بات يلقب في الإمارات بـ «الزعيم».