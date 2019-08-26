أوركسترا برلين تعزف أمام «براندنبورغ»

المصدر: برلين - د ب أ

عزفت أوركسترا برلين السيمفونية تحت قيادة مديره الجديد كيريل بيترينكو، مساء أول من أمس، السيمفونية التاسعة لبيتهوفن أمام بوابة براندنبورغ الشهيرة في العاصمة الألمانية. وكان الحفل الموسيقي جزءاً من الذكرى الثلاثين لسقوط سور برلين.

حضر الحفل، الذي تم في الهواء الطلق، حوالي 35 ألف شخص في شارع 17 يونيو. وفي نهاية الحفل غنى الأوركسترا قصيدة فريدريش شيلر «قصيد للأصدقاء» وبعد ذلك صفق الجمهور طويلاً لببيترنكو والأوركسترا. ونقل الحفل على تلفزيون برلين براندنبورغ مباشرة. وهذه أول مرة في التاريخ يعزف أوركسترا أمام بوابة براندنبورغ.