«1001 عنوان» توّثق التاريخ الإماراتي

المصدر: الشارقة - البيان

قدّمت مبادرة «ألف عنوان وعنوان»، في سياق جهودها الرامية إلى إثراء المكتبة العربية بمضامين قيّمة ومعارف جديدة، 5 عناوين جديدة من الإصدارات التي دعمتها في مرحلتها الثانية، تتضمن إبداعات أدبية في حقول متنوعة منها في الرواية والقصة والتاريخ والقضايا المجتمعية.

إصدارات متميزة

وفتحت المبادرة من خلال عناوينها الخمسة الجديدة نافذة على الأدب والمؤلفات التي تروي تاريخ الدولة، وتعالج القضايا المجتمعية، حيث دعمت كتاب «زايد مئة عام من المجد» للكاتب محمد عمر الهاشمي، وكتاب «أهلاً بكبار المواطنين» للمؤلفة شيماء المزروعي، وكتاب «الجيش الإماراتي في الشعر النبطي»، للمؤلف إبراهيم أحمد ملحم، وكتاب «كلنا فنانون»، من تأليف شمع خان، ترجمة الكاتبة فاطمة شرف الدين.

تاريخ عريق

في كتاب «زايد مئة عام من المجد» يجمع الكاتب الإماراتي محمد عمر الهاشمي، باقة مختارة من المقالات التي تتغنى بحب الوطن من زوايا متعددة وقلب واحد تنطلق من رؤية حكيمة تركها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس أبناء الوطن، لتبقى بمثابة الرسالة المشرقة التي تعبر عن صورة الوطن للأجيال القادمة.

تثمين

ويأتي كتاب «أهلاً بكبار المواطنين» للكاتبة شيماء المزروعي ترسيخاً للمصطلح الذي اعتمدته السياسة الوطنية لكبار المواطنين، الذي يناقش في مضمونه الأبعاد الإنسانية لهذا المسمى وقيمه الأخلاقية، إلى جانب مناقشة العديد من المواضيع التي تختص بالمجتمع المحلي الإماراتي، وتعزز المعرفة بقضايا المواطنين.