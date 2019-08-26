مركز جمعة الماجد ينظم ورشة التدقيق اللغوي

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي أمس، في ختام نشاطه الثقافي الصيفي، ورشة بعنوان: «التدقيق اللغوي.. أسسه ومهاراته»، قدمها الخبير المجمعي والمستشار اللغوي في اتحاد الجامعات العربية أ. د. وافي حاج ماجد، وحضرها 29 متدرباً ومتدربة من العديد من الجهات الحكومية والخاصة. قال وافي: «الهدف من الورشة يأتي انسجاماً مع السياسة العامة للإمارات في خدمة اللغة العربية».

بدأت الورشة بمفهوم التدقيق اللغوي وعناصره، وأهميته في سوق العمل والحقل الأكاديمي، ثم تناولت أنواع التدقيق اللغوي ومجالاته، والفرق بين التدقيق اللغوي والتحرير اللغوي. والمهارات المطلوبة للمدقق الناجح، والأدوات التي يحتاج إليها.

وفي ختام الورشة قام د. محمد كامل، مدير المركز بتكريم المدرب وتوزيع الشهادات على المتدربين.