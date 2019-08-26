سلطان النيادي يغادر الدولة في رحلة علاجية

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

يبدأ الفنان والمنتج الإماراتي سلطان النيادي رحلة علاجية جديدة خارج أرض الوطن، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مطلع أغسطس الجاري، نقل إثرها إلى أحد مشافي أبوظبي لتلقي العلاج، وقبل مغادرته خاطب النيادي جمهوره في تغريدة على حسابه في تويتر قائلاً: «أغادر اليوم في رحلة علاج لأمريكا وأتقدم من خلالكم بالشكر والامتنان لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، لاهتمامه الشخصي بوضعي الصحي، والشكر موصول لمعالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، على ما أبدته من اهتمام ومتابعة، دعواتكم وأستودعكم الله».

وتبرهن متابعة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، لحالة النيادي على كبير الاهتمام الذي يلقاه المبدع الإماراتي، من قبل قيادات الدولة ومسؤوليها، وهي حالة تنعكس على الساحة الإبداعية الإماراتية على اختلاف اتجاهاتها.

فمواصلة النيادي لعلاجه تُثلج صدر محبيه، بعد حالة القلق التي ظهرت إثر معرفتهم بالخبر، وهو ما دفع الجميع من أصدقاء وفنانين وصناع أفلام وجمهور إماراتي وخليجي إلى التعبير عن محبتهم وأمنياتهم له بالشفاء العاجل، ولهذا ظهر النيادي للتواصل مع جمهوره، بعد 3 أيام من تعرضه للوعكة الصحية في مقطع فيديو قائلاً: «ما قدرت أرد عليكم، لكني أطمئنكم أني بخير».