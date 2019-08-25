كشف سر "الحقيبة الغامضة" التي ترافق ملكة بريطانيا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الخبير البريطاني في الشؤون الملكية، دانكن لاركومب، السبب الذي يجعل ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وورثتها المباشرين يصطحبون معهم "حقيبة سرية" أثناء سفرهم.

وأكد لاركومب في تصريح لصحيفة "دايلي إكسبرس"، أن الحقيبة التي ترافقهم دائما "مليئة بدماء أفراد العائلة المالكة"، لاستخدامها في حالة الطوارئ، حيث أن إمدادات الدم في بعض البلدان تكون "محل شك".

وأشار إلى أن طبيب العائلة الملكية يقيم دائما في مكان مجاور عند سفر الملكة أو ورثتها، كما يحمل معه حقيبة طبية ضخمة تحتوي على أدوات وأجهزة لحالات الطوارئ الطبية بحسب روسيا اليوم.

وأضاف الخبير أن الأميرين تشارلز ووليام، مطالبان بدورهما باتباع القاعدة نفسها عند مغادرتهما البلاد في مهمة رسمية إلى الخارج.