شاهد .. تمساح يظهر في ملعب غولف بشكل مفاجىء

المصدر: ترجمة : سلوى الحاج

في واقعة مخيفة وطريفة في نفس الوقت، كان لاعب الغولف المحترف ستيل لافيرتي يمارس رياضته المفضلة في نادي تشامبيونز غيت في أورلاندو، عندما ظهر تمساح أمامه بشكل غير متوقع.



وقال لافيرتي لشبكة سي إن إن "لم أكن قلقًا لأنه بدا لي وكأنه منشغلا بأموره الخاصة لذا سمحت له بالرحيل".



ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره لافيرتي على حسابه الخاص في إنستغرام، أنه بالكاد يبدو مكترثاً بوجود التمساح، وقام برمي الكرة في نفس اللحظة التي كان التمساح يسير فيها قريباً منه. وقدر طول التمساح بحوالي 7 أقدام. ووصف لافيرتي لقاءه مع الأخير بأنه "تجربة جيدة".



وأضاف قائلاً : كانت رميتي جيدة وهذا هو الشيء الذي كنت مهتماً به.

وليست هذه المرة الأولى التي يظهر فيها تمساح في فلوريدا في مكان غير متوقع، حيث أظهرت مقاطع فيديو التقطت الأسبوع الماضي تمساحاً يمشي في طريق مزدحم وآخر يتسلق السياج.