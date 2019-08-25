«الناشرين الإماراتيين» تنقل الثقافة المحلية إلى الصين

المصدر: بكين - وام

شاركت جمعية الناشرين الإماراتيين في معرض بكين الدولي للكتاب 2019، الذي يختتم اليوم، بحضور الناشرين الإماراتيين دار ثقافة للنشر والتوزيع، ودار «دراغون» للنشر المنضويتين تحت مظلة الجمعية، بهدف إتاحة الفرصة لأعضائها لعرض إصداراتهم ونتاجاتهم الأدبية في المعرض واستكشاف فرص توسيع أعمالهم في جميع أنحاء العالم.

تأتي مشاركة الجمعية في دورة العام الجاري من المعرض، الذي يعدُ من أهم معارض الكتب في قارة آسيا ومن أبرز المحافل الأدبية في الصين، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الحضور الفاعل لدور النشر الإماراتية في مختلف المعارض والفعاليات الثقافية وتسهيل دخولها إلى أسواق النشر العالمية، الأمر الذي يسهم في تطوير صناعة الكتاب، وتعزيز مكانة النشر الإماراتي، بالإضافة إلى عقد مزيد من الشراكات مع أهم دور النشر في مختلف أرجاء العالم.

ويبحث أعضاء الجمعية عبر سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي يعقدونها في جناح الجمعية المشارك في المعرض فرص إنشاء علاقات شراكة جديدة وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع نظرائهم الصينيين، إضافةً إلى توقيع اتفاقيات بيع وشراء حقوق التأليف والنشر وعقد صفقات ترجمة.

مجموعات

وخلال هذه المشاركة، أطلق عبدالله الكعبي، عضو مجلس إدارة الجمعية ومؤسس دار «دراغون» للنشر، 4 مجموعات من سلسلة الكتب التي أصدرتها دار دراجون المتخصصة في ترجمة الأدب الصيني والعالمي إلى اللغة العربية، وضمت هذه المجموعات الأدبية سلسلة «تاريخ الصين» المكونة من 10 كتب، و6 كتب تشكل سلسلة «عالم الحشرات الصغيرة»، و6 كتب أخرى من سلسلة «قصص خيالية»، وسلسلة «دليل تدليك الأطفال» المكونة من كتابين.

وعقد وفد الجمعية لقاء خاصاً مع ممثلين من جامعة الأمير محمد بن فهد في السعودية؛ بهدف الاطلاع على تجربة دار النشر الجديدة التي أطلقتها الجامعة أخيراً والتي تُعنى بإصدار الكتب الجامعية والأكاديمية وغيرها من أشكال النشر التعليمي.

تمثيل

وأكد راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، حرص الجمعية على تحقيق أهدافها التي تتسق مع المشروع الثقافي الوطني الذي تتبناه دولة الإمارات، وذلك من خلال تمثيل دور النشر الإماراتية في مختلف المحافل الثقافية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتعزيز مجالات التبادل الثقافي والترويج للمؤلفات الإماراتية.

وأضاف: «يعد معرض بكين الدولي للكتاب واحداً من أكبر معارض الكتب في العالم، وتشكل مشاركة الجمعية فيه استكمالاً لسلسلة علاقات بدأتها مع قطاع صناع النشر الصيني، تجسدت في زيارات ولقاءات سابقة منها زيارة الجمعية للمعرض في العام الماضي، الأمر الذي يبشر بمزيد من التكامل والعمل المشترك بين سوق النشر الإماراتي والصيني».

2009

تسعى جمعية الناشرين الإماراتيين منذ تأسيسها في عام 2009 إلى تطوير قطاع النشر، وتمثيل الناشرين داخـل دولة الإمارات وخارجها، كما تعمل على نشر الإنتاج الفكري لدولة الإمارات في أرجاء الوطن العربي والعالم.