زكي نسيبة: دبلوماسية الإمارات الثقافية تعزّز التفاهم مع الشعوب

المصدر: واشنطن- البيان

أكد معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، أن الدبلوماسية الثقافية لدولة الإمارات، خلقت أدوات جديدة ومثمرة لتعزيز التفاهم، وإنشاء شراكات عالمية طويلة الأمد مع الدول والشعوب.

وقدّم نسيبة عرضاً شاملاً خلال جلسة حوارية بمقر سفارة دولة الإمارات في العاصمة الأمريكية واشنطن أول من أمس، حول كيفية نجاح الدبلوماسية الثقافية، وإسهامها في تحويل دولة الإمارات من قرى بسيطة إلى مدن حضرية حديثة، بدعم من رؤية القيادة الهادفة إلى تحسين رفاهية مواطني الدولة، والتواصل مع الدول والشعوب على المستوى العالمي.

مناقشات

وشهدت الجلسة الحوارية سلسلة من المناقشات حول تاريخ الدبلوماسية الثقافية في دولة الإمارات والمشاركة فيها، حيث أوضح الوزير كيف للقوة الناعمة أن تستمر، وأن تكون أداة مفيدة في خلق التفاهم، وإنشاء شراكات عالمية طويلة الأمد.

أدار الجلسة الدكتور ريتشارد كورين، مدير عام معهد «سميثسونيان»، وذلك بحضور أكثر من 100 ضيف، يمثلون المجالات الثقافية والفنية والأثرية والمعمارية والاقتصادية والسياسية وغيرها.

تطوير العلاقات

وسلّط نسيبة خلال النقاش الضوء على الدور الذي قام به المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسّس دولة الإمارات وأول رئيس لها، من خلال مبادراته الداخلية والخارجية الهادفة إلى تحسين الحياة والفرص لجميع مواطني الإمارات والمقيمين على أرضها، حيث قال: «يستمر تراث الشيخ زايد اليوم من خلال جهود قيادتنا الدبلوماسية في تطوير وتمتين العلاقات مع المجتمع الدولي وتعزيز التبادلات الثقافية».

وأشار نسيبة إلى أهمية الدبلوماسية الثقافية اليوم كما كانت في الماضي بقوله: «إن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو إقامة علاقات أو صداقات متطوره، والتعاون مع الثقافات والحضارات الأخرى، وبناء جسور الثقة والتضامن، التي تجلب الرخاء والتقدم لجميع الأمم».

وفي اليوم التالي لزيارته إلى العاصمة الأمريكية، تمّت دعوة نسيبة للمشاركة في مناقشة مائدة مستديرة في معهد الشرق الأوسط، مع قيادات من الحكومة وقطاع الأعمال والفنون حول قوة الدبلوماسية الثقافية وتعزيز شراكات مزدهرة في البيئات الصعبة.

وخلال زيارته الحالية إلى العاصمة واشنطن ألقى الوزير خطاباً رئيساً في حفل عشاء مدرسة «البروتوكول» السنوي.

وتُقدّم مدرسة «البروتوكول» الخبرة في مجال «البروتوكول» وآداب العمل ومهارات الاتصال في جميع أنحاء العالم باستخدام أعلى المعايير التعليمية، إذ لعبت دوراً فاعلاً في تدريب ضباط «البروتوكول» الإماراتيين والدبلوماسيين وقادة الأعمال من العديد من القطاعات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات، وقد تمّ افتتاح فرع لها في إمارة دبي أخيراً.

دور مهم

وفي كلمته التي ألقاها أمام الطلاب والخريجين حديثاً، تحدّث نسيبة عن الدور المهم الذي يلعبه «البروتوكول» في الدبلوماسية الثقافية، حيث قال: «كونكم خبراء في «البروتوكول»، فأنتم العلاج. أنتم تلعبون دوراً مهماً في مكافحة التعصّب، مُتسلحين بأدوات الدبلوماسية والتعاطف والاحترام. أنتم الركائز التي تدعم الجسور بين المجتمعات. وأنتم الأساس لعالم أفضل وأكثر إشراقاً».

تفاهم ثقافي

من جانبها قالت باميلا آرينج، رئيس مدرسة «البروتوكول» في واشنطن: «إنها لحظة فخر لمدرستنا أن يُشاركنا معالي الوزير زكي نسيبة بـ«لآلئ الحكمة» في حفل الذكرى الثلاثين لقمّة التعليم العالمية، لقد استهدفت تصريحاته أنظمة القيم في ما يتعلق بالتعلم من خلال التفاهم الثقافي، الدبلوماسية العالمية والاحترام المُتبادل»، مُضيفة: «لقد استلهمنا، من خلال حديث معالي الوزير، الإيمان بهذه القيم لبناء العلاقات وعيش حياة أكثر ثراء».

جولات

خلال وجوده في واشنطن، التقى معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، القيادات في العديد من المتاحف وقام بجولة فيها، بما في ذلك المتحف «الوطني» للفنون ومتحف «هيرشهورن» وحديقة «النحت» ومتحف «التاريخ الأمريكي الأفريقي».